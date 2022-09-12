ФАС озвучила цену на вакцину для профилактики коронавируса | 360°

Здоровье 12 сентября 2022, 13:51 Поделиться Telegram

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Viber ФАС озвучила цену на вакцину для профилактики коронавируса ФАС: стоимость вакцины «Конвасэл» составит 433 рубля РИА «Новости»

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Федеральная антимонопольная служба озвучила стоимость вакцины для профилактики коронавируса «Конвасэл». Она будет стоить 433 рубля, уточнили в ведомстве.

По данным ведомства, препарат будет не дороже «Спутника V», цену на который уже зарегистрировали.

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Такое решение сделает вакцины более доступными для россиян. Также «Конвасэл» включили в список жизненно необходимых лекарств. Создателями вакцины стали специалисты ФГУП СпбНИИВС ФМБА.

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По данным учреждения, препарат могут начать тестировать на пожилых людях до конца этого года. Уточняется, что «Конвасэл» эффективен против всех известных штаммов коронавируса.

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