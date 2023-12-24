Здоровье 24 декабря 2023, 17:37 Фармкомпания объяснила прекращение продаж вильпрафена Компания Astellas: вильпрафен снимут с продаж по всему миру РИА «Новости»

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Находящийся в продаже антибиотик вильпрафен — это остатки старых запасов, которые продолжают поступать на мировой рынок, в том числе в Россию. Но уже в следующем году некоторые виды этого лекарственного средства из продажи исчезнут. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал представитель пресс-службы японской фармкомпании Astellas.

Он пояснил, что активное вещество джозамицин, содержащееся в антибиотике, устарело. Компания готовит ему замену, а также ведет работу по противоопухолевым препаратам и клеточной терапии. Прекращение продаж вильпрафена фирма анонсировала еще в 2020 году. Но уход с рынка станет постепенным — первый этап начнется в следующем году.

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«Вильпрафен в таблетках, покрытых оболочкой, и в виде суспензии — их регистрация прекратится в 2024 году. Месяц не указан. Еще одна форма — растворимая таблетка „Вильпрафен солютаб“ — ее регистрация закончится в 2026 году», — пояснил собеседник агентства.

Представитель компании добавил, что фирма согласовала все шаги с российским Минздравом, который предупредили еще три года назад, чтобы ведомство могло найти замену.

«Это решение не имеет отношения к ситуации на Украине. Еще в 2020 году об этом говорили. Сейчас просто период подготовки к уходу с рынка», — добавил собеседник.

В пресс-службе Минздрава заявили, что остатков антибиотика с джозамицином хватит на полгода. После пациенты могут перейти на препараты с азитромицином и кларитромицином, у которых нет проблем с поставками.

Японская компания Astellas объявила, что прекратит производство в России антибиотиков вильпрафена и вильпрафена солютаб на заводах «Ортат» и «Зио-Здоровье». По данным СМИ, лекарственные препараты уже исчезли из продажи российских аптек.