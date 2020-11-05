Фармацевты объяснили, какой витамин нужно пить детям при тяжелой экземе

По их словам, для облегчения симптомов этих недугов нужно пить витамин D. Ученые провели исследование, в котором приняли участие 86 пациентов с проблемной кожей. Все они практически завершили лечение и каждый день перорально принимали это биологически активное вещество.

Согласно выводам автором эксперимента, витаминный комплекс улучшает клинические исходы даже при тяжелой стадии дерматита и экземы.

Зачастую люди, страдающие от подобных заболеваний должны регулярно принимать специальные препараты и использовать мази. В противном случае могут появиться тяжелые последствия. Так, жизнь британки чуть не разрушилась после того, как она перестала использовать гормональный крем. У нее покраснела и начала чесаться кожа. Проблемы со здоровьем отразились на ее общении с сыном и бойфрендом. Из-за шелушения женщине приходилось каждое утро пылесосить кровать.