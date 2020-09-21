Фармацевт рассказала об опасности приема «Арепливира» без назначения

По информации гендиректора компании-производителя «Промомед» Андрея Младенцева, в настоящее время лекарство уже продают в российских аптеках. «Арепливир» заказали многие большие аптечные сети и дистрибьюторы. Согласно прогнозам аналитиков, на первом этапе продаж препарат поступит почти в 10 000 аптек нашей страны, пишет ТАСС.

Булыгина подчеркнула, что это лекарство очень серьезное, его нельзя принимать без предварительной консультации со специалистом.

«По последним рекомендациям Минздрава он входит в схему лечения от коронавируса, но не он один, там несколько препаратов. „Арепливир“ имеет много побочных эффектов, самостоятельно принимать его нельзя. Я вообще не понимаю, почему его выпускают в такой оборот, так как наше население склонно к самолечению», — заявила специалист.

Она уточнила, что препарат продается лишь по рецепту, однако в некоторых аптеках его могут продать просто так.