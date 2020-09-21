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    21 сентября 2020, 17:13

    Фармацевт рассказала об опасности приема «Арепливира» без назначения

    Полина Петрова

    Эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина рассказала об опасности приема препарата от коронавируса «Арепливир» без назначения врача, сообщило ИА Nation News.
    Фармацевт рассказала об опасности приема «Арепливира» без назначения

    По информации гендиректора компании-производителя «Промомед» Андрея Младенцева, в настоящее время лекарство уже продают в российских аптеках. «Арепливир» заказали многие большие аптечные сети и дистрибьюторы. Согласно прогнозам аналитиков, на первом этапе продаж препарат поступит почти в 10 000 аптек нашей страны, пишет ТАСС.

    Булыгина подчеркнула, что это лекарство очень серьезное, его нельзя принимать без предварительной консультации со специалистом.

    «По последним рекомендациям Минздрава он входит в схему лечения от коронавируса, но не он один, там несколько препаратов. „Арепливир“ имеет много побочных эффектов, самостоятельно принимать его нельзя. Я вообще не понимаю, почему его выпускают в такой оборот, так как наше население склонно к самолечению», — заявила специалист.

    Она уточнила, что препарат продается лишь по рецепту, однако в некоторых аптеках его могут продать просто так.

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