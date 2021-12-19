Фармацевт предупредил об опасности популярного препарата

Кодеиносодержащие обезболивающие препараты могут быть опасными для здоровья, если употреблять их неосторожно. Об этом в комментарии британской газете Daily Express рассказала фармацевт Джулия Геррини.

«Хотя лекарства на основе кодеина продаются без рецепта, препараты не следует принимать дольше трех дней. Рекомендую использовать только в случае крайней необходимости», — объяснила эксперт.

Геррини отметила, что слишком частое употребление кодеина может привести к тому, что у человека повредится печень или даже начнется острый панкреатит. Кроме того, если регулярно превышать рекомендуемую дозу таких препаратов, то может развиться зависимость от них. Привычка к лекарствам может спровоцировать проблемы с психикой, которые станут долгосрочными, возникнет депрессивное и тревожное состояние.

Если человек заметил, что принимает больше необходимой дозы, стоит сразу же обращаться к врачу. Болеутоляющие могут быть разными, и специалист поможет подобрать препарат без вреда для здоровья.