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    19 декабря 2021, 22:33

    Фармацевт предупредил об опасности популярного препарата

    Фармацевт Джулия Геррини предупредила об опасности кодеиносодержащих болеутоляющих

    Ирэна Вороник

    Кодеиносодержащие обезболивающие препараты могут быть опасными для здоровья, если употреблять их неосторожно. Об этом в комментарии британской газете Daily Express рассказала фармацевт Джулия Геррини.

    Фармацевт предупредил об опасности популярного препарата

    «Хотя лекарства на основе кодеина продаются без рецепта, препараты не следует принимать дольше трех дней. Рекомендую использовать только в случае крайней необходимости», — объяснила эксперт.

    Геррини отметила, что слишком частое употребление кодеина может привести к тому, что у человека повредится печень или даже начнется острый панкреатит. Кроме того, если регулярно превышать рекомендуемую дозу таких препаратов, то может развиться зависимость от них. Привычка к лекарствам может спровоцировать проблемы с психикой, которые станут долгосрочными, возникнет депрессивное и тревожное состояние.

    Если человек заметил, что принимает больше необходимой дозы, стоит сразу же обращаться к врачу. Болеутоляющие могут быть разными, и специалист поможет подобрать препарат без вреда для здоровья.