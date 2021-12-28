Фармацевт предупредил о риске развития рака из-за муки

Суперинтендант-фармацевт компании Medicine Direct Хуссейн Абдех заявил, что белая мука является одним из тех продуктов, которые могут спровоцировать развитие рака в человеческом организме. Об этом написало издание Express.

Фармацевт уточнил, что переработанная белая мука, которую можно найти в выпечке, хлебе и другой еде, способствует росту раковых клеток в организме.

«Обычным ингредиентом, который вызывает рак, является белая мука», — процитировало специалиста РИА ФАН.

Этот продукт приобретает такое опасное свойство из-за отбеливания его газообразным хлором. Из-за потребления муки в крови человека повышается уровень сахара в крови. За счет этого раковая опухоль начинает расти легче и быстрее.

Ранее британские медики выяснили, что одним из признаков быстро распространяющегося рака являются видоизмененные кончики ногтей, которые начинают напоминать булаву.