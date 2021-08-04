Фармацевт подтвердила, что тмин снижает воздействие коронавируса

Профессор, фармацевт Татьяна Киселева прокомментировала слухи о том, что черный тмин (Nigella sativa) помогает бороться с коронавирусом. По ее словам, тмин действительно может помочь, однако эффект от него будет не очень сильным. Об этом сообщил «Царьград».

Специалист заявила, что в составе тмина находится тимохинон, который действительно может помочь при легкой стадии коронавируса. Однако, как отметила фармацевт, из новости не стоит делать сенсацию. Киселева заявила, что подобные полезные вещества содержатся не только в тмине, но и в других растениях. И это не стало новостью для научного сообщества.

«Недавно были публикации по чаге, в Новосибирске исследовали. То есть просто растения будут исследовать в этом направлении. Вполне возможно, что активность будет», — пояснила эксперт.