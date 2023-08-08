Здоровье 08 августа 2023, 12:31 Фармацевт Панаит призвал россиян не пить более 2 обезболивающих таблеток в сутки

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Для устранения болевых ощущений различного происхождения можно употреблять не более двух обезболивающих таблеток в день. Об этом сообщил фармацевт Алексей Панаит в беседе с «Царьградом».

По словам специалиста, принимать обезболивающие препараты можно лишь в тех случаях, если боль является нерегулярной. В остальных ситуациях человеку необходимо обратиться за помощью специалиста.

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Панаит также порекомендовал россиянам не заниматься самолечением и принимать таблетки только по назначению врача, сообщил сайт kp.ru.