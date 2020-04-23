Фармацевт оценил ассортимент в аптеках

По ее словам, острой нехватки каких-либо препаратов в аптеках сейчас нет. Антисептиков хватает. Масок не хватает, но вопрос по ним решается.

«На сегодняшний день у нас нет информации по дезинфекционным средствам, что они в стойкой дефектуре. Пока решается вопрос по обеспечению аптек теми масками, с которыми они могут работать — это медицинские изделия или гигиенические маски, изготовленные по техническим условиям», — сообщила Неволина.