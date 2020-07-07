Фармацевт объяснил резкий скачок спроса на сердечные лекарства в России

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев объяснил, с чем связан резкий скачок спроса на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний в России.

По данным компании DSM Group, за первое полугодие нынешнего года продажи таких препаратов выросли на 4,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты отметили, что в 2019 году было реализовано 319 миллионов упаковок подобной продукции, а в 2020 году — примерно 333 миллиона.

Уточняется, что прирост объема продаж в деньгах составил 16,2%. Так, за первые шесть месяцев минувшего года сердечных препаратов было продано на 70,5 миллиона рублей, а в первые полгода 2020 года — на 81,4 миллиона рублей. Продажи начали расти в середине февраля, сообщил сайт NEWS.ru.

Дмитриев пояснил, что такая ситуация напрямую связана с периодом пандемии коронавируса. По его словам, из-за переживаний и страха заболеть жители страны начали скупать препараты.

«Уже в феврале пошла информация по COVID-19, народ начал нервничать. Граждане в тот период брали много лекарств про запас, не только сердечно-сосудистых, но и препаратов других категорий», — рассказал специалист.

Показатели достигли максимальной точки с 16 по 22 марта. В это время продажи увеличились на 77% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В последующие два месяца они были стабильно высокими. Резкое падение произошло в начале мая. По мнению Дмитриева, спад продаж объясняется тем, что люди создали дома запас медикаментов.