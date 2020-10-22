Фармацевт назвал рекомендованную цену препарата «Арепливир»

«Наша рекомендованная розничная цена 5060 с НДС на полке», — процитировал Младенцева сайт газеты «Вечерняя Москва».

В одной упаковке находится 40 таблеток по 200 миллиграммов. По словам специалиста, розничная цена должна быть такой же как и по государственным поставкам.

Лекарство начало появляться в аптеках со среды, 22 сентября. Отмечается, что никаких ограничений на обращение препарата помимо рекомендаций врача не будет, так как он отпускается по рецепту.

В скором времени «Арепливир» планируют начать поставлять за рубеж. Его завезут в страны СНГ, включая Казахстан и Узбекистан, в Латинскую Америку и Африку.