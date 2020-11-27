Фармацевт назвал причину перебоев поставок лекарств в аптеки

Специалист объяснил, что препараты в первую очередь отправляются в лечебные учреждения. Он отметил, что в настоящий момент наблюдаются перебои с антибиотиками и нехватка антикоагулянтов.

«В первую очередь, сейчас это происходит из-за того, что все производители направлены на насыщение лекарственного обеспечения в государственной системе здравоохранения», — уточнил Нифантьев.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об исправлении ситуации с перебоями в поставках медикаментов. По его словам, в ближайшие два месяца в нашей стране ощутимо увеличится производство вакцины от COVID-19.