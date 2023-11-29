Здоровье 29 ноября 2023, 15:11 Фармацевт Лагода: порошки от простуды не вылечат болезнь

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Порошки от простуды и ОРВИ могут снять только неприятные симптомы, однако не способны вылечить болезнь. Об этом сообщил эксперт фармацевтического рынка Никита Лагода в беседе с Life.

По словам специалиста, такие средства понизят температуру и избавят от головной боли и озноба. Ассортимент порошков в аптеках большой, при этом состав у всех препаратов одинаковый.

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Лагода отметил, что нет никакого смысла покупать дорогие препараты и переплачивать за бренды, поэтому предпочтение лучше отдать самым доступным по цене порошкам, сообщили на сайте радио «КП».