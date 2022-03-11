Фармацевт Геррини рассказала, чем опасна необъяснимая боль в животе и спине

Боли в животе или спине могут быть признаками развития рака поджелудочной железы. Такими выводами с изданием Daily Express поделилась фармацевт Джулия Геррини.

По ее словам, пациенты часто игнорируют эти признаки, поэтому врачи не могут своевременно диагностировать онкологическое заболевание. Даже изменение консистенции стула может указывать на опасную болезнь. Людям стоит обращать внимание на то, если вдруг он стал жидким и жирным, сообщило ИА Nation News.

«Раннее тестирование с помощью образцов кала, несомненно, поможет увеличить вероятность диагностики рака до того, как он станет более агрессивным и неизлечимым», — сообщила Геррини.

Частое расстройство желудка, необъяснимая потеря веса, проблемы с аппетитом, желтуха также могут указывать на рак поджелудочной железы. Если отмечаются сразу несколько из этих признаков, стоит немедленно обратиться к специалисту, заключила фармацевт.