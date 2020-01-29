Фармаколог заявил, что в Санкт-Петербурге нет эффективных лекарств против вирусов

По информации «Невских новостей», Хаджидис подчеркнул, что в аптеках Санкт-Петербурга не продают лекарства, которые эффективно борются с вирусными заболеваниями. Специалист добавил, что «Арбидол», «Кагоцел», «Инговерин», «Полиоксидоний» могут укрепить иммунитет, но не вылечить ОРВИ.

«Когда мы говорим про иммуномодулирующие препараты, предназначенные якобы для противостояния вирусам, оценить их эффективность сложно, потому что сложно уточнить в их случае достоверные критерии эффективности», — пояснил Хаджидис.

По словам фармаколога, эффективность «Арбидола» не установили даже после клинических исследований.