Здоровье 26 декабря 2023, 17:02 Фармаколог Усов назвал холодец одним из наиболее полезных блюд на новогоднем столе

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Принято считать, что новогодний стол сплошь состоит из майонезных салатов и жирного горячего, однако среди праздничных блюд встречаются и полезные. Об этом рассказал Life фармаколог и доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Константин Усов.

Он объяснил, что самое полезное блюдо на новогоднем застолье — это холодец. Кроме того, стоит сделать акцент на рыбу, красную икру и нежирное мясо, индейку, курицу. На гарнир вместо привычного пюре врач посоветовал подать запеченные овощи.

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Кроме того, он рекомендовал пересмотреть традиционные салаты, заменить в них магазинный майонез на домашний или йогуртовую заправку, а также пересмотреть рецептуру особо калорийных блюд.

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