Фармаколог Сологова объяснила, чем чреват прием несовместимых лекарств | 360°

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Фармаколог Сологова объяснила, чем чреват прием несовместимых лекарств

Врач Сологова: последствия от несовместимых лекарств могут быть самыми плачевными

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Доцент кафедры фармакологии Сеченовского университета, кандидат биологических наук, фармаколог Сусанна Сологова в разговоре с журналистами kp.ru рассказала, чем может быть опасен прием несовместимых лекарств.

По словам медика, некоторые препараты могут вступать в реакцию друг с другом, вызывая проблемы в организме.

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«Стремясь повысить эффективность лечения, врачи достаточно часто назначают большое количество лекарственных средств. Прием множества лекарств называется полипрагмазией. В современной медицине это серьезная проблема. Чем больше препаратов принимает человек, тем выше риск, что среди них окажутся лекарства, вступающие в реакцию друг с другом», — сказала Сологова.

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Врач добавила, что последствия от несовместимых друг с другом лекарств могут быть самыми плачевными.

«Неблагоприятные эффекты лекарственного взаимодействия являются причиной 26% госпитализаций. Поэтому сегодня борьба с полипрагмазией — одна из важных задач медицинской помощи», — добавила фармаколог.

Сологова отметила, что нежелательно сочетать антибиотик амоксициллин с антацидами, глюкозамином, слабительными, аллопуринолом, антикоагулянтами.

Кларитромицин плохо сочетается с колхицином, дигоксином, сахароснижающими таблетками, инсулином.

Препарат для сердечников — эналаприл — лучше не пить вместе с калийсберегающими диуретиками и нестероидными противовоспалительными средствами.

Омепразол, назначаемый врачами при заболеваниях ЖКТ, не стоит сочетать с варфарином или другими антагонистами витамина К.

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