Здоровье 23 января 2023, 13:21 Фармаколог Сергей Андреев рассказал о последствиях избытка витамина А

Читать 360tv в

Избыток витамина А может привести к токсическому гепатиту. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий отделением клинической фармакологии ГКБ № 52 Сергей Андреев.

По его словам, не стоит принимать добавки без согласования с врачом. Потому что убеждения о пользе витаминов верны лишь тогда, когда веществ в организме не хватает. В противном случае они приводят к негативным последствиям для организма.

Реклама

«Передозировка витамина А может привести к токсическому гепатиту. Он может продаваться безрецептурно. Витамин D, витамин E — жирорастворимые витамины, которые могут накапливаться и вызывать неблагоприятные лекарственные реакции», — рассказал Сергей Андреев.

Реклама