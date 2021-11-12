Фармаколог предсказал увеличение популярности БАДов

Фармаколог Александр Эдигер рассказал, что в скором времени БАДы «выйдут из тени» и будут использоваться для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила Lenta.ru.

Ранее в Центральном научно-исследовательском институте Минобороны рассказали, что изобретена БАД, которая будет применяться для борьбы с коронавирусом.

Эдигер считает, что это «можно только поприветствовать».

«Это недоисследованное высокоэффективное средство в значительной части случаев», — рассказал он.