Фармаколог предсказал увеличение популярности БАДов
Фармаколог Эдигер: появились БАДы для борьбы с коронавирусом
Фармаколог Александр Эдигер рассказал, что в скором времени БАДы «выйдут из тени» и будут использоваться для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила Lenta.ru.
Ранее в Центральном научно-исследовательском институте Минобороны рассказали, что изобретена БАД, которая будет применяться для борьбы с коронавирусом.
Эдигер считает, что это «можно только поприветствовать».
«Это недоисследованное высокоэффективное средство в значительной части случаев», — рассказал он.