Фармаколог предостерег от употребления алкоголя вместе с лекарствами

Заведующий отделением клинической фармакологии ГКБ № 52 Сергей Андреев рассказал радиостанции «Говорит Москва», что употребление лекарственных препаратов со спиртными напитками может вызвать серьезные негативные последствия для организма.

«Проблема в том, что алкоголь проявляет себя не за счет вида напитка или его выдержки, а за счет именно этанола», — обратил внимание специалист.

Он объяснил, что молекула этанола влияет на ферменты печени из-за фермента цитохрома P450. У некоторых людей алкоголь усилит действие этих ферментов, и препарат быстрее выведется из организма.

«Или наоборот ферменты печени замедлятся, и создастся токсическая концентрация того или иного препарата в организме человека — соответственно, это чревато развитием побочных эффектов», — подчеркнул Андреев.