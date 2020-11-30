Фармаколог оценил риск заражения коронавирусом у мужчин с бородой

В период пандемии COVID-19 многие задумались, не является ли растительность на лице дополнительным фактором, позволяющим легче подхватить инфекцию. Кондрахин отметил, что волосы человека действительно могут быть источником передачи вирусов.

«Вот для чего носят шапочку на голове, и, если есть борода, рекомендуют маски. Но в группу риска этих людей нельзя отнести», — уточнил специалист.

Он добавил, что в большей степени люди с бородой несут опасность заражения своего окружения. Благодаря густой растительности они легко могут стать переносчиками инфекции.

Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире своей программы «Здоровье» на Первом канале заявила, что спастись от коронавируса можно, если использовать сосательные таблетки и спреи для горла, которые содержат хлорид цетилпиридиния. Это антисептик, который содержится в зубных пастах и средствах для полоскания рта.