Фармаколог описал самые распространенные последствия COVID-19

«Как сейчас уже убеждены все, COVID-19 — это тотальное поражение сосудов организма, которое может реализоваться в самых разных органах человека. И тем не менее, преобладают поражения в ЦНС, сердечно-сосудистой системе, иммунной системе, системе пищеварения с поражением печени и поджелудочной», — уточнил врач.

Он отметил, что намного реже поражаются почки. Также для любого пациента, вышедшего из острой инфекционной стадии характерны проблемы неврологического характера. В их числе постоянная сильная усталость, нарушение сна, признаки депрессии, снижение внимания и работоспособности, нарушение памяти. Еще могут появиться проблемы со зрением. Кроме этого, вкус и обоняние к некоторым переболевшим не возвращаются многие месяцы.

Самым серьезным последствием коронавируса Эдигер считает нарушение свертываемости крови с локальными поражениями сосудов. Это может стать причиной микро- и макротромбозов.