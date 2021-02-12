Фармаколог объяснил, почему весной может прийти новая волна коронавируса

Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в беседе с ИА Nаtion Nеws объяснил, почему весной в Россию может прийти новая волна коронавируса.

Накануне наступление новой волны спрогнозировал инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, причиной этого станут ОРВИ, авитаминоз и отсутствие солнца, которые снизят иммунитет людей, написало РИА Новости.

Беспалов согласился с мнением коллеги и добавил, что большую роль играет погода и климат в стране.

«Многое будет зависеть не только от факторов ослабления иммунитета или авитаминоза, но и большую роль будет играть климатический фактор. Сейчас в России стоит холодная погода, которая ограничивает распространение коронавирусной инфекции. А весной начнется потепление», — подчеркнул специалист.

Также он считает, что ситуация будет напрямую зависеть от отмены ограничений. В настоящий момент они играют роль сдерживающего фактора при распространении вируса. Если же меры отменят без достаточной проработки, то в России вновь произойдет всплеск заболеваемости.