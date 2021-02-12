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    12 февраля 2021, 15:13

    Фармаколог объяснил, почему весной может прийти новая волна коронавируса

    Полина Петрова

    Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в беседе с ИА Nаtion Nеws объяснил, почему весной в Россию может прийти новая волна коронавируса.

    Фармаколог объяснил, почему весной может прийти новая волна коронавируса

    Накануне наступление новой волны спрогнозировал инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, причиной этого станут ОРВИ, авитаминоз и отсутствие солнца, которые снизят иммунитет людей, написало РИА Новости.

    Беспалов согласился с мнением коллеги и добавил, что большую роль играет погода и климат в стране.

    «Многое будет зависеть не только от факторов ослабления иммунитета или авитаминоза, но и большую роль будет играть климатический фактор. Сейчас в России стоит холодная погода, которая ограничивает распространение коронавирусной инфекции. А весной начнется потепление», — подчеркнул специалист.

    Также он считает, что ситуация будет напрямую зависеть от отмены ограничений. В настоящий момент они играют роль сдерживающего фактора при распространении вируса. Если же меры отменят без достаточной проработки, то в России вновь произойдет всплеск заболеваемости.