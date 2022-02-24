Фармаколог Ленская: бессистемный прием антибиотиков может сделать еще хуже

Фармаколог Карина Ленская рассказала, почему нельзя принимать антибиотики без назначения врача, особенно для «профилактики». Об этом сообщило агентство «Прайм».

По данным сайта «Русская планета», многие принимают антибиотики, чтобы предотвратить осложнения коронавируса.

«С точки зрения профилактики пневмонии при вирусной инфекции на сегодняшний день нет достаточной доказательной базы о пользе антибиотикотерапии», — пояснила Ленская.

Она добавила, что при этом бессистемный прием подобных препаратов только ухудшает ситуацию. Например, он может обострить хронические заболевания.