Здоровье 14 декабря 2022, 11:55 Фармаколог Кондрахин объяснил, почему некоторые лекарства не помогают при лечении Фармаколог Кондрахин: некоторые люди пытаются лечить симптом, а не саму болезнь

Читать 360tv в

Зачастую люди сами назначают себе лекарственные препараты, не думая о том, что они устраняют симптомы болезни, никак не влияющие на ее развитие. Об этом в разговоре с радиостанцией Sputnik сообщил старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.

«Возьмем, к примеру, аппендицит. При острой боли в животе человек несколько дней пьет обезболивающее, после чего у него развивается перитонит, и он в тяжелом состоянии поступает в больницу», — привел в пример медик.

Реклама

Казалось бы, человек что-то делал для лечения, однако в итоге усугубил положение. По его словам, лекарства не будут помогать, если причины заболевания установлены неправильно.

Реклама