Здоровье 04 мая 2023, 18:17 Фармаколог Эдигер призвал не пить просроченные лекарства

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Многие считают, что при хранении в холодильнике лекарства можно употреблять даже после истечения срока годности, но на самом деле такое лечение может привести к нежелательным последствиям. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на специалиста по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер.

По его словам, нельзя гарантировать, что у просроченного препарата. Кроме того, существует вероятность, что спустя разрешенное время употребления активное вещество может стать токсичным.

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«В лекарствах в течение всего срока годности, даже при оптимальных условиях хранения, в любом случае будут происходить некие изменения состава. Это связано с тем, что компоненты препаратов — действующее вещество и формообразующие эксципиенты — не могут быть абсолютно стабильны», — сказал Александр Эдигер.

Он добавил, что по истечению срока годности лекарства нужно сразу утилизировать. В противном случае они могут вызвать поражение печени и почек.

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