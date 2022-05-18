Фармаколог Александр Эдигер рассказал, какие лекарства должны быть в домашней аптечке

Домашняя аптечка должна содержать средства, которые помогут быстро избавиться от острых симптомов. Какими препаратами нужно закупиться, Ura.ru рассказал клинический фармаколог Александр Эдигер.

«В любой домашней аптечке должны быть средства, которые способны быстро избавить нас от самых главных симптомов. Это боль воспалительная и спастическая. Нам понадобятся препараты экстренной помощи, связанной с диареей и запором. На всякий случай должны быть витамины. Нам необходимо, как это не странно, иметь мочегонные быстрого эффекта. Бывают разные состояния, когда даже у тех, у кого нет гипертонической болезни, нужно быстро убрать лишнюю жидкость. У нас должны быть противоаллергические средства двух-трех классов. Обязательно — шприцы пяти-десятиграммовые, пластыри, перевязочные средства и местные антисептики», — сказал специалист.

Он отметил, что людям с хроническими заболеваниями необходимо всегда иметь под рукой нужные препараты, прописанные врачом. Это касается людей с такими заболеваниями как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, нарушения обмена углеводов, например, преддиабет или сахарный диабет.