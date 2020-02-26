«Фактор долголетия»: диетолог рассказала о том, что есть на завтрак

Специалисты советуют завтракать через час после пробуждения, причем достаточно плотно. Утром организму требуются силы, чтобы проснуться и снова начать «работу».

Важность первого приема пищи объяснила ИА Nation News диетолог, профессор Академии постдипломного образования Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева.

«Завтрак в первый час после пробуждения должен быть достаточно плотным, учитывая потребности на все жизненные программы организма в утренние часы. Это фактор долголетия», — подчеркнула специалист.

Нормальный прием пищи утром, по ее словам, составляет минимум четверть от суточной нормы калорий. Благодаря завтраку запускается метаболизм и регулируется колебание инсулина. Организм становится более чувствительным к работающему гормону.

Плотный и своевременный завтрак, обратила внимание Королева, послужит профилактикой «формирования инсулинорезистентности и других метаболических проблем», связанных со сбоями в организме.

Диетолог не исключила, что в первый прием пищи можно позволить себе съесть что-то из фастфуда.