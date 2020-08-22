Ежедневный прирост случаев коронавируса в России не превышает 5 тысяч уже неделю

Еще 4921 новый случай коронавируса зафиксировали российские медики. Этот показатель держится на уровне ниже пяти тысяч уже неделю.

«За последние сутки в России выявлен 4921 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни», — сообщили в столичном оперштабе.

Больше всего новых пациентов с COVID-19 насчитали в Москве. Там прирост за сутки составил 687 человек. На втором месте оказался Петербург, где положительные результаты на коронавирус получили 183 человека. Затем идут Подмосковье — 161, Ростовская область — 129 и Ставропольский край — 128.

«Зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 6147 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 951 897 случаев коронавируса в 85 регионах», — отмечается в сообщении.

За все время распространения инфекции врачи насчитали 767 477 выздоровевших. Всех вылечившихся уже выписали из больниц. Смертью закончились 16 310 случаев заражения.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что этой осенью россияне могут столкнуться с микст-инфекцией гриппа и коронавируса. В связи с этим в ведомстве подчеркнули, что пока рано отменять ограничительные меры, введенные из-за пандемии.