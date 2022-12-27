Здоровье 27 декабря 2022, 14:56 Express: смешивание алкоголя с некоторыми напитками повышает риск деменции

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Россиянам рассказали, что алкоголь, смешанный с другими напитками, повышает риск деменции. Об этом сообщило издание LIVE24.RU со ссылкой на Express.

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Уточняется, что крепкий алкоголь, низкоуглеводное пиво и вино являются самыми безопасными. Но если их смешивать с другими напитками, вред для здоровья увеличивается. Речь идет о коктейлях с большим количество сахара, уточнило ИА Nation News.