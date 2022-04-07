Express: названы симптомы рака языка

Злокачественные опухоли языка — достаточно редкое явление, поэтому бывает так, что заподозрить болезнь удается не сразу. РИА ФАН перечислило ранние симптомы рака языка со ссылкой на Express.

По данным издания, ежегодно в Великобритании регистрируется около восьми тысяч случаев заболевания. В основном это люди старше 55 лет, однако бывают случаи заболевания и среди молодых людей.

Симптомы злокачественной опухоли языка можно ошибочно спутать с другими болезнями. Заболевание начинает проявлять себя болью в горле, трудностью глотания. На языке может появиться красное или белое пятно. У многих отмечается онемение языка и горла, неприятный запах изо рта и проблемы с дикцией.

Ранее врач-гематолог Светлана Бычкова назвала ранние признаки рака крови. Это низкий уровень эритроцитов и падение гемоглобина до 30-60 граммов на литр крови, а также немотивированная лихорадка, субфебрильная температура, то есть повышенная в пределах 37,1−38 градуса на протяжении длительного времени.