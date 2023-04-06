Здоровье 06 апреля 2023, 19:06 Express: гипертония повышает риск инсульта

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С возрастом возрастает риск возникновения инсульта, особенно, если человек страдает гипертонией. Об этом Live24.ru со ссылкой на Express.

По данным британской ассоциации по борьбе с инсультом, повышенное кровяное давление возглавляет список факторов риска возникновения заболевания. Из-за гипертонии часто образуются тромбы, которые могут попасть в мозг. А также повреждаются мелкие кровеносные сосуды. Это может привести к кровоизлиянию.

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Как добавило ИА Nation News, в зоне риска еще и те, кто злоупотребляют алкоголем, курят, ведут нездоровый образ жизни и не следят за питанием.

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