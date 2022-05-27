Express: чай каркаде эффективно снижает давление

Чай каркаде может быть эффективен при гипертонии. Об этом сообщило агентство LIVE24 со ссылкой на Express.

По данным сайта «ПолитЭксперт», каркаде делается из гибискуса. Это растение относится к семейству Мальвовых и растет в Африке и Юго-Восточной Азии. Местное население использует гибискус в медицинских целях.

По данным ученых, гибискус снижает давление. Поэтому каркаде имеет такой же эффект. Кроме того, этот чай даже способен заменить лекарства от гипертонии. Но перед его употреблением следует проконсультироваться у врача.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, что людям с гипертонией следует исключить из рациона сыр. В этом продукте много солевых компонентов. Они задерживают в организме жидкость и увеличивают объем циркулирующей крови, что небезопасно при гипертонии, пояснила врач. Также сыр может привести к нарушению пассажа мочи, что вредно для людей с заболеваниями почек.

Людям с мигренью также стоит ограничить употребление этого продукта. В нем много гистаминоподобных компонентов, которые провоцируют обострение заболевания.