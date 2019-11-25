Читатели сайта телеканала «360» спасли Эву Шевченко

Фонда помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд» выражает огромную благодарность читателям сайта телеканал «360», которые помогли собрать 1 743 629 рублей для лечения Эвы Шевченко.

Сбор средств для помощи 8-летней Эве Шевченко Подробнее

У девочки был диагностирован шейно-грудной сколиоз четвертой степени, и болезнь стремительно прогрессировала. Спасти Эву могла только срочная операцию, на которую у родителей девочки не было денег. Нужно было найти 1 728 539 рублей. Но теперь необходимая, и весьма крупная сумма, собрана.

Семья девочки благодарит всех за помощь. Свою признательность выразил и «Русфонд».

«Спасибо большое вашей команде. Без вашей помощи, без читателей 360tv.ru, мы не смогли бы этого сделать в такие сроки. Это, действительно, общий наш с вами результат. Если не будет ваших возражений, „излишки“ пойдут на реализацию программы Русфонда „Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам“», — сообщили в фонде помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам.