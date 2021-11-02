Евросоюз попросил Россию расследовать случаи поддельных COVID-сертификатов

Евросоюз ждет от властей России расследования случаев продажи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и перенесения COVID-19. Об этом в посольстве ЕС в Москве сообщили журналистам РБК.

Представители европейских государств рассказали, что начали особенно внимательно отслеживать ситуацию с распространением фальшивых сертификатов о вакцинации. ЕС ожидает, что все страны, в которых это будет происходить, в том числе Россия, будут принимать меры для проведения расследования этих случаев и реагировать на них.

Поддельные сертификаты о вакцинации — настоящая проблема, вставшая перед врачами, медиками и обществом. В России сейчас начался процесс активного использования QR-кодов, что постепенно нарастило темпы иммунизации. Жители начали прививаться от коронавируса, и коллективный иммунитет постепенно формироваться.

Но есть и те, кто пытается пойти в обход всем правилам и старается любой ценой избежать вакцинации, даже нарушив законы и купив поддельный сертификат. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург докладывал об этой ситуации и сообщал, что 80% людей, заболевших COVID-19 с сертификатом о прививке, на самом деле ее не делали.