Европа проверит вакцину Johnson & Johnson на образование тромбов

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) начало проверку вакцины от коронавируса Janssen компании Johnson & Johnson. Регулятор намерен выяснить ее влияние на образование тромбов, сообщили в пресс-службе EMA.

В подразделение агентства по оценке фармакологических рисков поступила информация о четырех осложнениях, при которых тромбы закупоривали сосуды. Один человек скончался.

Один раз тромбы появились во время клинических исследований, еще три — при вакцинации в США. Сама вакцина пока одобрена только в Штатах.

На днях в США закрыли два прививочных центра, в которых проводили вакцинацию от COVID-19 препаратом Johnson & Johnson. Причиной стали побочные эффекты примерно у 30 привитых. Они испытывали различные недомогания — от головокружения до тошноты. О тромбах не сообщалось.

Также на этой неделе EMA решило внести риск тромбоза в список редких побочных эффектов вакцины, произведенной компанией AstraZeneca. Из-за смерти нескольких человек от закупорки сосудов использование этой вакцины приостанавливали. Позднее в некоторых странах ввели ограничения — препарат не ставят пожилым.