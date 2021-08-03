Еврокомиссия признала действующими ковид-сертификаты Сан-Марино. Там используют «Спутник V»

Еврокомиссия признал действующими электронные цифровые сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где широко используют для инъекций российский препарат «Спутник V».

Также Еврокомиссия одобрила сертификаты о вакцинации, которые дают в Ватикане. Решение об эквивалентности документов двух не входящих в Евросоюз стран было принято 2 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

«Еврокомиссия утвердила решения, обеспечивающие, что ковид-сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентны Европейскому цифровому ковид-сертификат», — сообщили изданию.

Владельцы сертификатов из этих стран смогут использовать их на тех же условиях, что и владельцы сертификатов ЕС.

«Спутник V» начали поставлять в Сан-Марино в феврале этого года. Большая часть населения страны привита российским препаратом. ЕС «Спутник V» не признает.

Ранее глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал, что российские вакцины от коронавируса способны противостоять новым штаммам «дельта» и «дельта плюс». Эффективность препаратов остается на уровне выше 90%