Здоровье 11 марта 2024, 18:58 European Journal of Clinical Nutrition: растительный белок улучшает качество сна

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Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения провели исследование и выяснили, что употребление достаточного количества растительного белка может существенно улучшить качество сна. Об этом сообщил сайт European Journal of Clinical Nutrition.

Участники эксперимента, которые потребляли растительный белок, реже были подвержены ночным пробуждениям. Также у них выше, чем у остальных, оказалась эффективность отдыха.

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Как сообщил сайт «Мир 24», большое количество растительного белка содержится в бобовых, злаках, семенах и орехах.