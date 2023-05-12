Здоровье 12 мая 2023, 14:23 European Heart Journal: китайские ученые связали частые разговоры по телефону с риском гипертонии

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Частые телефонные разговоры могут спровоцировать возникновение гипертонии. К такому выводу пришли ученые из Южного медицинского университета в Гуанчжоу. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на European Heart Journal — Digital Health.

Китайские ученые провели исследования, основываясь на данных более 210 тысяч человек. Наблюдения продолжались на протяжении 12 лет. Результаты показали, что люди, которые пользуются мобильными телефонами, на 7% больше подвержены гипертонии. Кроме того, влияло и то, сколько времени тратилось на разговоры. У пользующихся мобильниками более получаса в день гипертонию диагностировали на 12% чаще.

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