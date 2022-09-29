European Child & Adolescent Psychiatry: омега-3 жирные кислоты повышают внимание школьников | 360°

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European Child & Adolescent Psychiatry: омега-3 жирные кислоты повышают внимание школьников

Здоровье

29 сентября 2022, 19:26

European Child & Adolescent Psychiatry: омега-3 жирные кислоты повышают внимание школьников

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Испанские ученые из Барселонского института глобального здравоохранения рассказали, что омега-3 жирные кислоты способствует повышению внимания у школьников. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на European Child & Adolescent Psychiatry.

Для этого в рацион следует включить жирную рыбу, орехи, семена, морепродукты и оливковое масло.

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Исследователи провели эксперимент на 332 школьниках. Их попросили пройти тесты, которые показывают уровень их внимательности и способность игнорировать отвлекающие факторы.

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Также у них взяли анализ крови на докозагексаеновую (ДГК) и альфа-линоленовую (АЛК) кислоты, которые показывают регулярное употребление в пищу омега-3.

Выяснилось, что у учеников с большим количеством ДГК в крови высокий уровень внимательности, а с большим количеством АЛК — низкая импульсивность.

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