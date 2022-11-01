EurekAlert! : двухминутная физическая нагрузка в течение дня понижает риск ранней смертности | 360°

Здоровье 01 ноября 2022, 18:26 EurekAlert! : двухминутная физическая нагрузка в течение дня понижает риск ранней смертности

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Ученые Сиднейского университета выяснили, что даже совсем короткие тренировки увеличивают продолжительность жизни. Для положительного результата достаточно двух минут активности в день, сообщило издание «Ридус» со ссылкой на EurekAlert!.

Ученые провели исследование с участием 70 000 человек без сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний. Оказалось, что 15-минутная физическая нагрузка раз в неделю понижает риск ранней смерти на 18%, а 53-минутная — на 36%.

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При этом две минуты активности ежедневно уменьшают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 16%, а рака — на 17%.

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«Результаты показывают, что накопление коротких периодов активности в течение недели помогает нам жить дольше», — рассказал автор исследования Мэтью Н. Ахмади.