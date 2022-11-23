Здоровье 23 ноября 2022, 12:51 Eurekalert: долгий прием ибупрофена при артрите чреват негативными последствиями

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Американские специалисты заявили, что долгий прием обезболивающего ибупрофена при артрите чреват своими негативными последствиями. Об этом написало издание Eurekalert.

Как пояснили медики, болезнь может начать прогрессировать спустя несколько лет, сообщило utro.ru.

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У пациентов, которые долгое время употребляли ибупрофен, ухудшилось состояние хрящей и синовиальных оболочек суставов, говорится в исследовании.

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