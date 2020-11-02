«Это звучит чудовищно». Врач — о возможности отказать пациенту в лечении
Врач-педиатр Дмитрий Малых обсудил с «ФедералПресс» поправки в законопроект «Об обязательном медицинском страховании в РФ», которые позволят врачам отказывать больным в оказании медицинской помощи.
По мнению специалиста, для обсуждения подобной инициативы выбран самый неудачный момент.
«Бушующая эпидемия коронавируса и законопроект о возможности отказа в предоставлении медицинской помощи — это звучит чудовищно», — обратил внимание собеседник издания.
Он заметил, что пока не известны все юридические детали этого законопроекта. Но, по его мнению, сам факт обсуждения подобной инициативы вызовет бурю негативных комментариев и мощный общественный резонанс.