По мнению специалиста, для обсуждения подобной инициативы выбран самый неудачный момент.

«Бушующая эпидемия коронавируса и законопроект о возможности отказа в предоставлении медицинской помощи — это звучит чудовищно», — обратил внимание собеседник издания.

Он заметил, что пока не известны все юридические детали этого законопроекта. Но, по его мнению, сам факт обсуждения подобной инициативы вызовет бурю негативных комментариев и мощный общественный резонанс.