«Это смешно слушать»: Малышева отреагировала на заявления о высокой смертности миллениалов

Миллениалам предсказали страшное будущее Подробнее

Елена Малышева заявила, что с развитием медицины продолжительность жизни наоборот увеличилась. Поэтому, по ее мнению, невозможно предполагать, что она сократится.

«Это исходно смешно слушать, потому что продолжительность жизни растет. Растет она в связи с огромными переменами в жизни людей. Качественные перемены случились, когда были изобретены вакцины и антибиотики, это продлило жизнь человечества на 30 лет. После изобретения статинов и аспирина, когда их стали принимать системно годами, продолжительность жизни возросла еще на 10-15 лет. Сегодня многие формы рака стали лечиться и добавили людям, которые должны были умереть, еще 10-15 лет. Предполагать, что жизнь сократится, невозможно», — объяснила доктор.

Малышева считает, что в скором времени мы столкнемся не с повышенной смертностью, а с высоким количеством пожилых людей.

«Проблема человечества абсолютно в другом — в удлинившейся продолжительности жизни и в огромном количестве пожилых людей, которые будут жить, но уже не смогут работать. Как содержать их, как сделать их жизнь активной, наполненной смыслом — вот это будет главный вопрос человечества», — заключила телеведущая.