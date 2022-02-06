За сутки в России выявили более 180 тысяч случаев коронавируса. Это новый рекорд

Прирост новых случаев ковида в России побил рекорд. Коронавирус выявили за минувшие сутки у 180 071 человека. Накануне этот показатель был на уровне 177 282.

На первое место по числу новых случаев коронавируса вышел Санкт-Петербург, где выявили 21 448 заболевших. Москва — на втором месте (18 856), в Московской области зафиксировали 10 443 случаев COVID-19.

В больницы попали 12 749 человек. В оперштабе напомнили, что с учетом доминирования «омикрона» и особенностями течения заболевания при этом штамме, для оценки эпидемической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.

За сутки скончался 661 пациент с ковидом. Еще 59 583 заболевших полностью выздоровели.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков в целом по России по состоянию остаются 4 785 879 человек. За последние сутки специалисты провели 1,1 миллиона тестов на коронавирус.

За весь период было сделано уже свыше 262,1 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, отметили в ведомстве.