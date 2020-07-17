«Это невозможно»: Собянин заявил, что уничтожения COVID-19 ждать не стоит
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что полностью избавиться от коронавируса невозможно. Он назвал условия, при которых его распространение остановится. Об этом сообщил сайт kp.ru.
«Я думаю, нам долго придется ждать последнего больного. Все равно, что пытаться искоренить грипп или насморк. Это невозможно. Ковид по сути такой же вирус, как другие виды вирусов гриппа, но он более жесткий, быстрее распространяется и тяжелее для организма», — пояснил мэр столицы.
Он отметил, что людям теперь придется жить с ним всегда. По его словам, в настоящий момент необходимо научиться своевременно диагностировать заболевание, лечить его и делать антивирусные прививки.
Собянин добавил, что масштабного всплеска заражения в скором времени не ожидается. Как он считает, при нынешней эпидемии без вакцины есть только один способ остановить опасную инфекцию — естественная иммунизация населения.