Это непостижимо: русский врач в США рассказал об уходе COVID-19 из Нью-Йорка

Врач из США, который подробно рассказывал о ситуации в госпиталях Нью-Йорка, рассказал о небывалом затишье в больницах — пандемия, по сути, ушла. Евгений Пинелис, который на протяжении весны описывал ситуацию на местах, признался, что ему удивительно, но «непостижимым образом COVID-19 исчез».

«Остается сколько-то застрявших в аду хронической интенсивной терапии поломанных им пациентов, которые бьются со вторичными инфекциями, но в остальном фонтаном счастья бьет нормальная больничная жизнь», — поделился медик.

Он также заявил, что, подготовленные ранее респираторы не пригодились, так как тот поток пациентов, который ожидался, не произошел.

«В ковидной зоне приемника тишина. Два пациента, оба дышат сами, никакой кислородной поддержки им не требуется. Скучающая команда спряталась за ревущим фильтром», — рассказал врач.