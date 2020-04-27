«Это нечто новое». Раскрыты неизвестные ранее симптомы коронавируса

Коронавирусная инфекция, вызванная новым возбудителем, приводит к поражению не только легких, но также и почек, кишечника и печени. Кроме того, вирус способен вживаться в нервную ткань человека, что приводит к потере обоняния и путанице сознания у пациента.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера при Роспотребнадзоре Александр Семенов. Он пояснил, что особенно от проблем с почками начинают страдать пациенты с диагностированным коронавирусом, которые находятся в среднетяжелом и тяжелом состоянии.

«Это не грипп, это не очередной риновирус или вирус, вызывающий ОРВИ, это нечто новое, о чем мы не знали», — заявил Александр Семенов.

Эксперт рассказал, что у некоторых пациентов с подтвержденным коронавирусом наблюдались случаи миокардита. По его словам, новый вирус оказался «не такой простой», как это считалось раньше.

Александр Семенов исключил гарантированный иммунитет к возбудителю у тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. Он пояснил, что пока этот вопрос остается открытым. Но уже можно сказать, что это все индивидуально.

«Даже люди переболевшие могут не приобрести стойкий иммунитет, который будет их защищать на протяжении какого-то значимого времени, хотя бы несколько месяцев. Он может быть вполне краткосрочный», — заявил эксперт.

При этом он согласился с мнением главы Роспотребнадзора Анной Поповой, что сейчас все зависит от поведения россиян на майских праздниках. Рост новых зараженных есть, но идет он с более низкой скоростью. Это значит, что сработали ограничительные мероприятия. Но о выходе на плато пока говорить рано. Сейчас главное набраться терпения и соблюдать меры ограничения на весь период праздников. В противном случае, Россию «отбросит по состоянию на середину апреля». Придется начинать все сначала.