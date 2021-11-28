«Это монстры»: доктор Мясников сравнил инфекции с недобитым врагом

Люди стали беззащитными перед инфекциями из-за появления антибиотиков и возможности отказа от прививок. Таким образом, вирусы превратились в недобитых врагов, заявил врач и телеведущий Александ Мясников.

По словам медика, в вопросе инфекционных заболеваний все ограничиваются ответами на вопросы «вредны ли прививки» и «нужны ли антибиотики». При этом инфекции представляют собой пороховую бочку с дымящимся фитилем.

«Антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он добавил, что врага почти удалось победить, но все расслабились. Телеведущий заявил, что его с детства возмущали сцены из фильмов, когда главный герой побеждает врага, а затем поворачивается к нему спиной и уходит. В итоге недобитый враг приподнимается и целится в противника.

Мясников сравнил инфекции с таким врагом, но только они не приподнимаются, а уже встают в полный рост. Он подчеркнул, что речь идет уже не о наивных бактериях, а «монстрах, которым закусить антибиотиком только в радость». При этом люди даже не замечают зловещей тени, находящейся у них за спиной.