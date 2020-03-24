    24 марта 2020, 18:39

    «Это была какая-то другая инфекция». Эксперт опроверг теорию о том, что в Россию коронавирус попал раньше, чем в Китай

    Ольга Ломакина

    В Сети стали появляться истории о том, что россияне якобы переболели коронавирусом еще в начале года. У них якобы были все признаки COVID-19: высокая температура, сухой кашель и боль в легких. Однако заведующая лабораторией биологии арбовирусов ФГБУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова» РАН Галина Карганова не согласна с таким предположением. Подробности она раскрыла в беседе с «Ридусом».

    По словам специалиста, сейчас коронавирус еще недостаточно изучен, так как научных экспериментальных данных еще мало.

    «Насколько я могу судить по Москве и каким-то своим знакомым, многие болели с кашлем и другими симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию. Однако в России коронавирусная инфекция не могла появиться раньше, чем в Китае. По моему мнению, это была какая-то другая инфекция», — пояснила Галина Карганова.

    Относительно продолжительности инкубационного периода специалист пояснила, что заявление ученых о том, что инкубационный период при COVID-19 длится пять дней, пока спорно. До тех пор, пока специалисты не проведут лабораторные опыты, ничего наверняка знать невозможно. Однако есть случай, когда женщина была распространителем коронавирусной инфекции в течение 37 дней после заражения.

    «Это означает, что ее иммунная система не давала ей заболеть, защищала ее от болезни, но не могла полностью удалить его из организма», — пояснила Карганова.