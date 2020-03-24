«Это была какая-то другая инфекция». Эксперт опроверг теорию о том, что в Россию коронавирус попал раньше, чем в Китай

По словам специалиста, сейчас коронавирус еще недостаточно изучен, так как научных экспериментальных данных еще мало.

«Насколько я могу судить по Москве и каким-то своим знакомым, многие болели с кашлем и другими симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию. Однако в России коронавирусная инфекция не могла появиться раньше, чем в Китае. По моему мнению, это была какая-то другая инфекция», — пояснила Галина Карганова.

Относительно продолжительности инкубационного периода специалист пояснила, что заявление ученых о том, что инкубационный период при COVID-19 длится пять дней, пока спорно. До тех пор, пока специалисты не проведут лабораторные опыты, ничего наверняка знать невозможно. Однако есть случай, когда женщина была распространителем коронавирусной инфекции в течение 37 дней после заражения.

«Это означает, что ее иммунная система не давала ей заболеть, защищала ее от болезни, но не могла полностью удалить его из организма», — пояснила Карганова.